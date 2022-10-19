Damat nikah memurunun evlilik sorusuna öyle bir yanıt verdi ki... Sosyal medyada gündem olan o anlara eleştiri yağdı! "Masayı terk etmelik olay"

Hangi şehirde çekildiği bilinmeyen bir nikah videosu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Damat ve gelinin kayda alındığı video, Twitter'da fenomen bir sayfa tarafından paylaşılınca binlerce kişi tarafından izlendi. Nikah memurunun gelin ve damada "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" şeklinde soru yöneltildiği anların kayda alındığı videoda damadın hareketi olay oldu.

ANNESİNE SORDU

Nikah memurunun eş olarak kabul edip etmediğini sorduğu damat, "Son kez bir anneme bakış atmak istiyorum, ne diyorsun?" diye sorunca davetliler şaşkına döndü. Sosyal medyada paylaşılan o anlar, binlerce kişi tarafından eleştirildi.

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Damadın davranışının yanlış olduğunu düşünen kullanıcılar, "Allah'ım nasip etme", "Anne kuzusu erkekler evlenmesin", "Masayı terk etmelik olay" şeklinde yorumlar yaparak gelini destekledi.