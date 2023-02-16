Daniel Grimshaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Grimshaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Grimshaw kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Grimshaw ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Grimshaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Grimshaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Grimshaw adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Grimshaw Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Grimshaw 16 Ocak 1998 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Daniel James Grimshaw şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Grimshaw Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Daniel Grimshaw, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Blackpool futbol takımında oynamaktadır. FC Blackpool takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Grimshaw'nin FC Blackpool ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Grimshaw Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/grimmy1998

http://www.instagram.com/dgrimshaw32/

Daniel Grimshawboyu ve yaşı kaç

Daniel Grimshaw Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Grimshaw isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Grimshaw Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Grimshaw futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Man City U18

1 Temmuz 2016 yılında Man City U23

29 Ocak 2020 yılında Hemel

31 Mayıs 2020 yılında Man City U23

5 Ekim 2020 yılında Lommel SK

30 Haziran 2021 yılında Man City U23

1 Temmuz 2021 yılında Blackpool

Daniel Grimshaw kimdir

Daniel Grimshaw Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Grimshaw şuan FC Blackpool takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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Daniel Grimshaw nereli

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