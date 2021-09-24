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Danla Biliç - Yusuf Engin aşkı belgelendi! Sosyal medya fenomeni, iş insanı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

YouTube'da çektiği makyaj videoları ile ünlenen Danla Biliç'in iş insanı Yusuf Engin ile aşk yaşadığı iddia edilmiş ancak iki isim herhangi bir açıklama yapmamıştı. İkili ilk kez birlikte görüntülendi.

Danla Biliç - Yusuf Engin aşkı belgelendi! Sosyal medya fenomeni, iş insanı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken sosyal medya fenomeni Danla Biliç,  geçirdiği estetik operasyonlarla da adından sıkça söz ettirirken son zamanlarda özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Yaklaşık bir ay önce Poyraz Teoman'la yaşadığı ilişkiyi sonlandıran Danla Biliç'in yeni aşka yelken açtığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

ESKİ VE YENİ SEVGİLİ BİR ARADA 

Kozmetik imparatoru olan Yusuf Engin ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Danla Biliç'in herhangi bir açıklamada bulunmaması takipçileri tarafından tuhaf karşılanıyordu.

Danla Biliç - Yusuf Engin aşkı belgelendi! Sosyal medya fenomeni, iş insanı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Ardından Danla Bilic'in eski sevgilisi ve yeni sevgilisiyle bir arada olduğu karenin sosyal medyada yayılması büyük ses getirmişti. Tesadüf olup olmadığı merak edilirken ikiliden başka  bir hamle geldi.

Danla Biliç - Yusuf Engin aşkı belgelendi! Sosyal medya fenomeni, iş insanı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Danla Biliç ve Yusuf Engin yanlarında Ala Tokel ile birlikte yemekte görüntülendiler. İşte Gossippasta adlı hesabın paylaşımı...

Danla Biliç - Yusuf Engin aşkı belgelendi! Sosyal medya fenomeni, iş insanı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

{TITLE_STRIP}Danla Biliç'in sevgilisi kimdir? Yusuf Engin kimdir, nereli, kaç yaşında?

 

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