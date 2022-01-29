Geçtiğimiz eylül ayından bu yana kozmetik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Yusuf Engin ile aşk yaşayan fenomen Danla Bilic'in sevgilisinden ayrıldığı iddia edildi. Bu iddia üzerine sevenleri 'Danla Bilic - Yusuf Engin ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Danla Bilic ve Yusuf Engin neden ayrıldı?' sorularını merakla araştırmaya başladı. Biz de haberimizde detaylara yer verdik...

DANLA BİLİC - YUSUF ENGİN AYRILDI MI, İLİŞKİLERİ BİTTİ Mİ? DANLA BİLİC VE YUSUF ENGİN NEDEN AYRILDI?

Snob Magazin'den gazeteci Arif Hür'ün haberine göre; Danla Bilic'in özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı. Eylül ayından bu yana kozmetik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Yusuf Engin ile aşk yaşayan Danla Bilic, sevgilisinden ayrıldı.

Danla Bilic'in ilişkisinde gelecek göremediği için bu kararı aldığı iddia edildi. Ünlü fenomen zor günleri arkadaşlarının desteğiyle atlatmaya çalışıyor.

Danla Bilic ve Yusuf Engin aşkı yalnızca 4 ay sürdü. Öte yandan Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda evlilikle ilgili bir soruya "Evlilik için çok diri ve gencim" yanıtını vermişti.

YUSUF ENGİN KİMDİR?

Yusuf Engin, Engin Grup parfüm şirketinin hissedarlarından biridir. Yusuf Engin, Engin Grup Holding'te Engin Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Danla Bilic'in sevgilisi kimdir? Yusuf Engin kimdir, nereli, kaç yaşında?