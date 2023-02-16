Dario Serra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Serra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Serra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Serra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Serra 20 Ocak 2003 tarihinde Vera şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Darío Serra Álvarez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Serra Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESA & GFM yapmaktadır. Dario Serra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Go Ahead Eagles Deventer futbol takımında oynamaktadır. Go Ahead Eagles Deventer takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dario Serra'nin Go Ahead Eagles Deventer ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dario Serra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Serra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dario Serra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Serra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Valencia Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Valencia U18

1 Temmuz 2020 yılında Valencia U19

1 Temmuz 2022 yılında V. Mestalla

31 Ocak 2023 yılında Go Ahead Eagles

30 Haziran 2023 yılında V. Mestalla

Dario Serra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Serra şuan Go Ahead Eagles Deventer takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

UD Almeria (-2017), Valencia (2017-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.