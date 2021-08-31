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Dehşete düşüren olay! Aldattığını düşündüğü eşinin vajinasını dikerek önlem aldı!

Hindistan'da iğrenç bir olay meydana geldi. Karısının kendisini aldattığından şüphelenen hasta ruhlu adam, eşinin elini ve ayağını bağlayarak vajinasını dikti. Genç kadın hastaneye kaldırıldı.

Dehşete düşüren olay! Aldattığını düşündüğü eşinin vajinasını dikerek önlem aldı!

Hindistan'da meydana gelen dehşet verici olay tüm dünyada yankı uyandırdı.  Merkezdeki Madhya Pradesh eyaletinde gerçekleşen olayda hasta ruhlu bir adam eşinin kendisini aldattığından şüpheleniyordu. Elinde hiçbir kanıt olmayan ve sadece varsayımla hareket eden adam, önlem olarak en iğrenç yolu seçti. Karısının vajinasını diktiği taktirde kendisini bir daha aldatamayacağını düşünen adam, metal iplik ile eşinin vajinasını dikti.

ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLADI

Karısını ellerini ve kollarını bağlayarak etkisiz hale getiren o kişi, daha sonra eline aldığı iğne ve metal ip ile karısının vajinasını dikti. Acı içerisinde çığlıklar atan karısına acımayan o adam, daha sonra kadını o halde bırakarak olay yerinden kaçtı. Yakınları tarafından bulunan ve derhal hastaneye götürülen kadın tedavi altına alındı.

Dehşete düşüren olay! Aldattığını düşündüğü eşinin vajinasını dikerek önlem aldı!

TUTUKLANMAMASI İÇİN YALVARDI

Hasta adam polis tarafından yapılan aramalar sonucunda kısa süre içerisinde yakalandı. 22 yaşındaki karısına işkence eden adam emniyet ekiplerince götürülürken, dehşet anlarını yaşayan genç kadın ise kocasının tutuklanmaması için polis ekiplerine yalvardı. Adının Rakesh olduğu belirtilen adam, karısının tüm yalvarışlarına rağmen polis tarafından tutuklandı.

Dehşete düşüren olay! Aldattığını düşündüğü eşinin vajinasını dikerek önlem aldı!

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