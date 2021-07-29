Delta varyantına karşı en koruyucu maskeler açıklandı: KN95 ve N95

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) eski başkanı Dr. Scott Gottlieb, Kovid-19'un Delta varyantına karşı en fazla koruma sağlayan maske türlerini açıkladı.

Delta varyantının ABD'deki mevcut yaygınlığına karşın "virüsün özelliklerinin değişmediğini" söyleyen Gottlieb, "Hava yoluyla daha fazla bulaşması ya da maskeden geçme olasılığının daha fazla olması gibi bir şey yok" dedi.

Eski FDA Başkanı, "Amerikalıları yapmaya teşvik edeceğim ilk şey aşı olmaları" ifadelerini kullandı.

Şu an aşı olanların sonbahar ve kış boyunca kendilerini koruyan bir aşıya sahip olacağına dikkat çeken Dr. Gottlieb maskelerin, örneğin virüsün yüksek yaygınlığa sahip olduğu ortamlarda bulunma gibi durumlarda ilave bir güvenlik önlemi almak isteyenler için de hâlâ işe yarayabileceğini belirtti.

Eski FDA Başkanı, "Maskenin kalitesi önemli. Yani elinizde bir KN95 veya N95 maske varsa, bu size çok daha fazla koruma sağlayacaktır" diye konuştu.

KN95 maske

İki maskenin de yüksek filtreleme kapasitesine sahip olduğunu, küçük parçacıkların yüzde 95'ini yakaladığını ve yüze güvenli biçimde oturduğunu anlatan Gottlieb, bu sebeple bez ve cerrahi maskelere göre daha iyi bir seçenek olduklarını söyledi.

N95 maskelerinin artık kolaylıkla erişilebilir olduğunu izah eden Dr. Gottlieb, "Başlangıçta bu salgının ilk zamanlarında, tıbbi çalışanlar için yeterince N95 olmadığından ötürü halkı bu maskeleri kullanmamaya teşvik ediyorduk" dedi.

N95 maske

Ancak şimdi bol miktarda maskenin olduğunu belirten Dr. Gottlieb sistemde bir sürü N95 maskesinin gözüktüğü bilgisini verdi.

Bayram sonrası yoğun bakımdakilerin neredeyse tamamını 50 yaş altı ve aşısız hastalar oluşturdu