Kocaeli'de sır dolu cinayet! Katiller ters yönde 40 kilometre yol aldıNew York'ta çalışanlara aşı ve test zorunlu hale getirildiMeteoroloji'den Marmara, Ege ve Akdeniz için yüksek sıcaklık uyarısı, Karadeniz ve Doğu için sağanak yağış alarmı!Delta varyantına karşı en koruyucu maskeler açıklandı: KN95 ve N95Bayram sonrası yoğun bakımdakilerin neredeyse tamamını 50 yaş altı ve aşısız hastalar oluşturduAntalya'da bir orman yangını daha! Akseki alevlere teslim olduNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 29 Temmuz 2021 Perşembe | Başak burcu, duygularınızdan emin olmadan gördüğünüz ilgiye kapılmamalısınız!G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim: Hiç pozisyon vermeden gol yedik!Galatasaray 1 - 2 PSV | MAÇ SONUCUSon dakika | Kışlaya sabotaj girişimi! Yangın çıkarmak isteyen kişi yakalandı
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Delta varyantına karşı en koruyucu maskeler açıklandı: KN95 ve N95

Delta varyantına karşı en koruyucu maskeler açıklandı: KN95 ve N95

Koronavirüsün Delta varyantı etkinliğini artırarak sürdürmeye devam ederken ABD Gıda ve İlaç Dairesi Başkanı Dr. Scott Gottlieb, Delta varyantına karşı en iyi maske hangisi? sorusuna "N95 ve N95" yanıtını verdi.

Delta varyantına karşı en koruyucu maskeler açıklandı: KN95 ve N95

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) eski başkanı Dr. Scott Gottlieb, Kovid-19'un Delta varyantına karşı en fazla koruma sağlayan maske türlerini açıkladı. 

Delta varyantının ABD'deki mevcut yaygınlığına karşın "virüsün özelliklerinin değişmediğini" söyleyen Gottlieb, "Hava yoluyla daha fazla bulaşması ya da maskeden geçme olasılığının daha fazla olması gibi bir şey yok" dedi.

Eski FDA Başkanı, "Amerikalıları yapmaya teşvik edeceğim ilk şey aşı olmaları" ifadelerini kullandı. 

Şu an aşı olanların sonbahar ve kış boyunca kendilerini koruyan bir aşıya sahip olacağına dikkat çeken  Dr. Gottlieb maskelerin, örneğin virüsün yüksek yaygınlığa sahip olduğu ortamlarda bulunma gibi durumlarda ilave bir güvenlik önlemi almak isteyenler için de hâlâ işe yarayabileceğini belirtti.

Delta varyantına karşı en koruyucu maskeler açıklandı: KN95 ve N95

Eski FDA Başkanı, "Maskenin kalitesi önemli. Yani elinizde bir KN95 veya N95 maske varsa, bu size çok daha fazla koruma sağlayacaktır" diye konuştu. 

kn95.jpg

KN95 maske

İki maskenin de yüksek filtreleme kapasitesine sahip olduğunu, küçük parçacıkların yüzde 95'ini yakaladığını ve yüze güvenli biçimde oturduğunu anlatan Gottlieb, bu sebeple bez ve cerrahi maskelere göre daha iyi bir seçenek olduklarını söyledi. 

Delta varyantına karşı en koruyucu maskeler açıklandı: KN95 ve N95

N95 maskelerinin artık kolaylıkla erişilebilir olduğunu izah eden Dr. Gottlieb, "Başlangıçta bu salgının ilk zamanlarında, tıbbi çalışanlar için yeterince N95 olmadığından ötürü halkı bu maskeleri kullanmamaya teşvik ediyorduk" dedi.

n95-maske-ventilli.jpg

N95 maske

Ancak şimdi bol miktarda maskenin olduğunu belirten Dr. Gottlieb sistemde bir sürü N95 maskesinin gözüktüğü bilgisini verdi. 

{TITLE_STRIP}Bayram sonrası yoğun bakımdakilerin neredeyse tamamını 50 yaş altı ve aşısız hastalar oluşturdu

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT