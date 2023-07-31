Demet Akalın'ı isyan ettiren olay! Önce hakaret sonra beddua etti

Twitter'ı satın aldıktan bir süre sonra platformda radikal değişikliklere giden Elon Musk, yaptığı değişikliklerle gündemdeki yerini koruyor.
TWİTTER'İ YERDEN YERE VURDU
Dünyada büyük yankı uyandıran değişiklikler ünlü sanatçı Demet Akalın'ı de kızdırdı. Akalın, Twitter'ı Elon Musk'a satan eski sahibine de beddua etti.
Akalın, "Twitter'ı bu deliye satanın da Allah belasını versin" dedi.
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