Demet Sabancı'nın kızı Pırıl Çetindoğan, Gökhan Kokuludağ ile evleniyor!

Cemiyet hayatının ünlü ismi, Demsa Grup'un sahibi Demet Sabancı Çetindoğan ile Cengiz Çetindoğan'ın kızı Pırıl Çetindoğan evleniyor. Genç çiftin evlilik yeri belli oldu. Nişanlısı Gökhan Kokuludağ ile evlenme kararı alan Pırıl Çetindoğan, Zarif Murat Paşa Yalısı'nda aile arasında düzenlenecek tören ile dünya evine girecek.

AYNI MEKAN TERCİH EDİLDİ

Pırıl Çetindoğan ve Gökhan Kokuludağ ikilisi yine Zarif Mustafa Paşa Yalısı'nda aile arasında düzenlenen tören ile nişanlanmıştı. Gözlerden uzak aşk yaşayan ikili evlilik için de aynı mekanı tercih etti.

PIRIL ÇETİNDOĞAN KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDA? NE MEZUNUDUR?

Pırıl Çetindoğan; Hacı Sabancı ve Özcan Sabancı'nın kızı Demet Sabancı'nın kızıdır. 1991 doğumlu Pırıl Çetindoğan 30 yaşındadır. Pırıl Çetindoğan, Amerika New York'ta moda tasarımı bölümünü okumuştur.

Haberin devamı için aşağıdaki linke tıklayınız...

Pırıl Çetindoğan kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Ne mezunudur?