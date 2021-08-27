Deniz Çatalbaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Boyu, kilosu kaç? Sevgilisi kim? Deniz Çatalbaş oynadığı diziler

Deniz Çatalbaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Boyu, kilosu kaç? Sevgilisi kim? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılan konular arsında yerini aldı. İşte Deniz Çatalbaş ile ilgili bilgiler...

DENİZ ÇATALBAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

26 yaşında olan Deniz Çatalbaş, 1995 yılında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğmuştur.

Genç yaşlarda basketbol oynamaya başlayan Çatalbaş, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün alt yaş basketbol takımında forma giydi. Daha sonra Kayseri Basketbol, Sakarya Yükseliş ve Adana Basketbol takımlarında forma giydi. Bazı sağlık sorunları nedeni ile basketbolu bırakmak zorunda kalan Deniz Çatalbaş, 2020 yılında Best Model of Turkey güzellik yarışmasında ikinci seçildi. Tüm bunların yanı sıra pilates eğitmeni olan Çatalbaş, oyuncu ve model olmaya karar verdi.

SEVGİLİSİ KİM?

Deniz Çatalbaş'ın sevgilisi olup olmadığıyla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

DENİZ ÇATALBAŞ BOYU, KİLOSU KAÇ?

Balı burcu olan Deniz Çatalbaş'ın boyu 1.80 cm'dir. Çatalbaş'ın kilosu bilinmemektedir.

DENİZ ÇATALBAŞ OYNADIĞI DİZİLER

Deniz Çatalbaş, en son Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Dizide Aslı Komiser karakterini üstlenmiştir.