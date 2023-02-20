Deprem bölgesinde okulların açılacağı tarih belli oldu!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası 81 ilde okullar tatil edilmişti. 20 Şubat itibariyle deprem bölgesindeki 10 ilde okullar açılmazken 71 ilde okullar da ders zili çaldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in deprem bölgesinde okulların açılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

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Deprem bölgesinde okulların açılacağı tarih belli oldu!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem felaketi sonrasında okullar tatil edilmişti. Deprem bölgesinde birçok ev ve okul enkaza dönerken Milli Eğitim Bakanlığı deprem bölgesinde okulların tatil edildiğini bildirmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerle ilgili alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre, 4 ilde eğitim 1 Mart'ta başlayacak. Geri kalan 6 ilde ise eğitime verilen ara uzatıldı.

Deprem bölgesinde okulların açılacağı tarih belli oldu!

İŞTE İL İL AÇILACAK OLAN OKULLAR

Bakan Özer, deprem nedeniyle eğitime ara verilen illerde, sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacaklarını belirtti.

Özer, birinci kategoride ''Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi.

İkinci kategori de Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını söyledi.

Üçüncü kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise eğitim öğretime verilen ara 27 Mart'a kadar uzatıldı.

Deprem bölgesinde okulların açılacağı tarih belli oldu!

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