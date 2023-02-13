Deprem bölgesinde salgın hastalık riski baş gösterebilir. Sağlık Bakanlığı. "gerekli tedbirler alınıyor!" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası evleri yıkılan vatandaşlar toplu bir şekilde camilerde, spor salonlarında, okullarda ve AFAD çadırlarında kalıyor. Su sıkıntısı çekilen deprem bölgesinde hijyen eksikliği de hastalıklara davetiye çıkarıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise durum üzerine açıklamalarda bulundu.

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Deprem bölgesinde salgın hastalık riski baş gösterebilir. Sağlık Bakanlığı. "gerekli tedbirler alınıyor!" dedi.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük deprem 10 ilde büyük bir yıka neden oldu.

NTV'nin haberine göre, depremin ardından su sıkıntısı çeken bölge halkı hijyen malzemelerine erişimde yaşanan sıkıntılar çevreye dağılan çöp yığınları en büyük problemler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre, büyük afetlerin ardından beslenme, hijyen, ve sağlıklı içme suyuna erişimde yaşanan sıkıntılar salgına zemin hazırlayabilir.

Deprem bölgesinde salgın hastalık riski baş gösterebilir. Sağlık Bakanlığı. "gerekli tedbirler alınıyor!" dedi.

DEPREM SONRASI ENFEKSİYON HASTALIKLARI ARTMIŞTI

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, havaların soğuk olması ve depremzedelerin yeterince beslenememesinden kaynaklı üst solunum yolu enfeksiyonları ve depremde kirli yaralanmalar sonucu çıkabilecek enfeksiyonlara karşı uyarıda bulundu.

Pakistan'da 2005 yılında gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası ishal vakaları yüzde 42 arttı. Japonya'da 2011'deki 9 büyüklüğündeki depremden sonra ise influenza ve norovirus salgınları tespit edildi.

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, temizlikle ilgili problem olduğunu ancak belediye ekiplerinin temizlik için sahaya çıktıklarını dile getirdi. Güngör, "Temizlik hizmetini yoğun şekilde yerine getiriyorlar." açıklamasında bulundu.

Deprem bölgesinde salgın hastalık riski baş gösterebilir. Sağlık Bakanlığı. "gerekli tedbirler alınıyor!" dedi.

"BÖLGEYE KUDUZ VE TETONOZ AŞISI SEVK EDİLDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enfeksiyon riskine karşı birçok önlem alındığını açıkladı.

Bakan Koca, "Deprem sonrası ortaya çıkabilecek enfeksiyonlara karşı gerekli tedbirler alınıyor. Bölgeye kuduz ve tetenoz aşısı sevk edildi. Halk sağlığı merkezlerinde hijyen malzemeleri desteği sağlamaktadır." dedi.

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