Depremden 50 saat sonra hayata yeniden merhaba diyen Duru bebek!

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik ve 7.6'lık depremlerin vurduğu 10 ilde kurtarılma çalışmaları sürüyor. Gaziantep'te de göçük altında kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, depremden yaklaşık 50 saat sonra, bir bebek göçük altından sağ salim olarak kurtarıldı.

Gaziantep Şehitkamil ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde arama kurtarma çalışması yapan İHH ekibi, enkaz altında bir bebeğin yaşadığı bilgisine ulaştı.

50 SAAT SONRA SAĞ SALİM KURTARILDI

Bebeğin olduğu enkaza yönelen ekipler yoğun bir çalışmanın ardından yaklaşık 50 saat sonra enkaz altındaki 4 aylık Duru bebek sağ çıkarıldı. Ekipler, bebeğin anne ve babasına ulaşmak için enkaz altında çalışmalarını sürdürüyor. Enkazdan sağ olarak çıkartılan Duru bebeğin mucize kurtuluşu kameraya yansıdı.