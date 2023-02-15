Depremin acı gerçeği: 14 yaşındaki çocuk enkazdan çıkarıldı, ailesi yaşamını yitirdi

Hatay'da vatandaşların deprem enkazından çıkardığı 14 yaşındaki Kasım Mert Güraslan, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük felakete yol açtığı illerden biri de Hatay oldu. Şehirde birçok yapının yıkıldığı ilçelerden biri olan Antakya'da yaşayan 14 yaşındaki Kasım Mert Güraslan da ailesiyle enkaz altında kaldı. 4 kişilik ailesinden 3 kişinin felakette yaşamını yitirdiği Güraslan, enkazdan vatandaşlardan yardımıyla çıkarıldı.

Depremin acı gerçeği: 14 yaşındaki çocuk enkazdan çıkarıldı, ailesi yaşamını yitirdi

Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren Güraslan, 2 ameliyat geçirdi. Hasta yatağından yaşadığı korku dolu anları anlatan Güraslan şunları söyledi:

“Bir anda uyandık hep birlikte. Yıkılma anıydı. Kapının önüne gittik bir anda her şey yıkıldı. İki ayağımda enkaz da sıkıştı. Sabaha doğru tanımadığım abiler geldi 3 kişiydiler. Ayağımı çıkardılar götürdüler bir arabanın içine koydular beni ayağımı peçete ile sardılar. Su yiyecek falan verdiler. Beni çıkartanlara çok teşekkür ederim. Beni ilk çıkardıkları anlarda ailemi düşündüm."

Depremin acı gerçeği: 14 yaşındaki çocuk enkazdan çıkarıldı, ailesi yaşamını yitirdi Depremin acı gerçeği: 14 yaşındaki çocuk enkazdan çıkarıldı, ailesi yaşamını yitirdi Depremin acı gerçeği: 14 yaşındaki çocuk enkazdan çıkarıldı, ailesi yaşamını yitirdi

Etiketler :
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Şehrin ortasında dev obruk! Gaziantep'te depremin etkileri gözler önüne serilmeye devam ediyor!
Şehrin ortasında dev obruk! Gaziantep'te depremin etkileri gözler önüne serilmeye devam ediyor!
Gaziantep'ten geçen fay hattı ortalığı darmaduman etti!
Gaziantep'ten geçen fay hattı ortalığı darmaduman etti!
Son dakika | 13 kişiye mezar olmuştu! O apartmanın sorumlusu yakalandı
Son dakika | 13 kişiye mezar olmuştu! O apartmanın sorumlusu yakalandı
Hatay'daki kurtarma çalışmalarından bir mucize daha! 177 saat sonra enkazdan sağ çıktı
Hatay'daki kurtarma çalışmalarından bir mucize daha! 177 saat sonra enkazdan sağ çıktı
Son Haberler
Gideon Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gideon Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gideon Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gideon Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Haber Türk muhabiri Damla Turgutlu Soybaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Damla Turgutlu Soybaş'In biyografisi
Haber Türk muhabiri Damla Turgutlu Soybaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Damla Turgutlu Soybaş'In biyografisi
Hampus Zackrisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hampus Zackrisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hampus Zackrisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hampus Zackrisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joakim Lindner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joakim Lindner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joakim Lindner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joakim Lindner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enkazdan 156 saat sonra çıkan Semih İnce, Muslera ile görüştü: "Galatasaraylıyım, formanı istiyorum"
Enkazdan 156 saat sonra çıkan Semih İnce, Muslera ile görüştü: "Galatasaraylıyım, formanı istiyorum"
Mersin Kilisesi depremzedelere kapılarını açtı!
Mersin Kilisesi depremzedelere kapılarını açtı!
Çok Okunanlar
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Türkiye Tek Yürek olacak! Ortak yayında depremzedeler için yardım toplanacak
Türkiye Tek Yürek olacak! Ortak yayında depremzedeler için yardım toplanacak
Dışarı çıkarken sımsıkı giyinin! Meteoroloji'den kar yağışı, sağanak yağış, buzlanma ve don uyarısı!
Dışarı çıkarken sımsıkı giyinin! Meteoroloji'den kar yağışı, sağanak yağış, buzlanma ve don uyarısı!
212 saat sonra 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan kurtarıldı!
212 saat sonra 77 yaşındaki Fatma Güngör enkazdan kurtarıldı!
Hatay'da umutlu bekleyiş mutlu sonuçlandı! 7 yaşındaki Mustafa enkazdan sağ çıkarıldı
Hatay'da umutlu bekleyiş mutlu sonuçlandı! 7 yaşındaki Mustafa enkazdan sağ çıkarıldı
Umutlarımız diri diri tuttuk, mucize geldi: Sibel Kaya isimli kişi 170 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Umutlarımız diri diri tuttuk, mucize geldi: Sibel Kaya isimli kişi 170 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları