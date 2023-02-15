Depremin acı gerçeği: 14 yaşındaki çocuk enkazdan çıkarıldı, ailesi yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük felakete yol açtığı illerden biri de Hatay oldu. Şehirde birçok yapının yıkıldığı ilçelerden biri olan Antakya'da yaşayan 14 yaşındaki Kasım Mert Güraslan da ailesiyle enkaz altında kaldı. 4 kişilik ailesinden 3 kişinin felakette yaşamını yitirdiği Güraslan, enkazdan vatandaşlardan yardımıyla çıkarıldı.

Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren Güraslan, 2 ameliyat geçirdi. Hasta yatağından yaşadığı korku dolu anları anlatan Güraslan şunları söyledi:

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“Bir anda uyandık hep birlikte. Yıkılma anıydı. Kapının önüne gittik bir anda her şey yıkıldı. İki ayağımda enkaz da sıkıştı. Sabaha doğru tanımadığım abiler geldi 3 kişiydiler. Ayağımı çıkardılar götürdüler bir arabanın içine koydular beni ayağımı peçete ile sardılar. Su yiyecek falan verdiler. Beni çıkartanlara çok teşekkür ederim. Beni ilk çıkardıkları anlarda ailemi düşündüm."