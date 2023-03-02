Derman Dondurur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Derman Dondurur'un biyografisi

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Derman Dondurur, yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Derman Dondurur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Derman Dondurur'un hayat biyografisi.

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Derman Dondurur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Derman Dondurur'un biyografisi 1

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümünden mezunu Prof. Dr. Derman Dondurur, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Derman Dondurur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Derman Dondurur'un hayat biyografisi.

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Derman Dondurur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Derman Dondurur'un biyografisi
Derman Dondurur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Derman Dondurur'un biyografisi
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