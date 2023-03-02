Derman Dondurur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Derman Dondurur'un biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümünden mezunu Prof. Dr. Derman Dondurur, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Derman Dondurur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Derman Dondurur'un hayat biyografisi.