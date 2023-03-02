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Derman Dondurur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Derman Dondurur'un biyografisi
DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Derman Dondurur, yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Derman Dondurur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Derman Dondurur'un hayat biyografisi.
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