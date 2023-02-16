Derry Scherhant kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derry Scherhant Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Derry Scherhant adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Derry Scherhant Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Derry Scherhant 10 Kasım 2002 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Derry Lionel Scherhant şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Derry Scherhant Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports eXcellence Group yapmaktadır. Derry Scherhant, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hertha Berlin futbol takımında oynamaktadır. Hertha Berlin takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Derry Scherhant'nin Hertha Berlin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Derry Scherhant Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Derry Scherhant isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Derry Scherhant Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Derry Scherhant futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında TeBe Berlin U19

1 Temmuz 2020 yılında Berliner SC U19

1 Ekim 2020 yılında Hertha BSC U19

1 Temmuz 2021 yılında Hertha BSC II

1 Temmuz 2022 yılında Hertha Berlin

Derry Scherhant Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Derry Scherhant şuan Hertha Berlin takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Viktoria 1889 Berlin (-2019), Tennis Borussia Berlin (2019-2020), Berliner SC (2020-9/2020), Hertha BSC (10/2020-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.