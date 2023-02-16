Stevan Jovetic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stevan Jovetic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stevan Jovetic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stevan Jovetic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stevan Jovetic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stevan Jovetic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stevan Jovetic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stevan Jovetic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stevan Jovetic 2 Kasım 1989 tarihinde Titograd şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Cтeвaн Joвeтић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stevan Jovetic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIAN Sports Group yapmaktadır. Stevan Jovetic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hertha Berlin futbol takımında oynamaktadır. Hertha Berlin takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stevan Jovetic'nin Hertha Berlin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stevan Jovetic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/stevanj35

http://www.instagram.com/sjovetic/hlde

http://www.facebook.com/stevanj35/frefts

Stevan Joveticboyu ve yaşı kaç

Stevan Jovetic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stevan Jovetic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Stevan Jovetic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stevan Jovetic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Partizan U15

1 Temmuz 2004 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2005 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2006 yılında Partizan

1 Temmuz 2008 yılında Fiorentina

19 Temmuz 2013 yılında Man. City

31 Temmuz 2015 yılında Inter

2 Ocak 2017 yılında Man. City

3 Ocak 2017 yılında Inter

10 Ocak 2017 yılında Sevilla

30 Haziran 2017 yılında Inter

29 Ağu 2017 yılında Monaco

27 Temmuz 2021 yılında Hertha Berlin

Stevan Jovetic kimdir

Stevan Jovetic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stevan Jovetic şuan Hertha Berlin takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mladost Podgorica, Partizan

Stevan Jovetic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ takımında 10 numaralı formasıyla 24 Mart 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 65 maçta 31 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Stevan Jovetic nereli

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