DEVA Partisi'nde kritik ayrılık! Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan partisinden istifa ettiğini açıkladı. Babaoğlan, daha önce de istifa etmiş ancak istifası kabul edilmemişti.

12 NİSAN'DA DA İSTİFA ETMİŞTİ

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan, 12 Nisan'da kabul edilmeyen istifa mektubunda belirttiği hususlarda değişiklik olmadığını belirterek istifa ettiğini duyurdu. Parti kanadında şaşkınlık yaratan istifa, başka ayrılıkları da tetikler mi sorusunu gündeme getirdi.

"BELİRTTİĞİM HUSUSLAR HALA DEVAM EDİYOR"

Ali Rıza Babaoğlan istifasını yaptığı açıklama ile duyururken şu ifadelere yer verdi: "12 Nisan 2021 tarihinde DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan’a sunmuş olduğum ve kabul edilmeyen istifa mektubumda belirttiğim hususların hala devam ettiğini gözlemlediğim için 19 Temmuz 2021 tarihi itibariyle DEVA Partisi’nde aktif olarak devam eden Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Kurucu Üyelik görevlerimden istifa ettiğimi tüm kamuoyu ile paylaşmak isterim" Babaoğlan, memleketi Mersin başta olmak üzere tüm parti teşkilatlarına teşekkür ettiğini dile getirdi. İstifa açıklaması yapan Babaoğlan ayrıca bugüne kadar birlikte yoğun emek harcadığı DEVA gönüllüsü arkadaşlarına da şükranlarını iletti.

Parti'nin kritik isimleri arasında yer alan Babaoğlan, DEVA Partisinin kuruluşunun ardından birçok TV Programına konuk olarak, dijital parti söylemlerini açıklayarak, güncel gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan istifanın ardından, parti yönetiminden nasıl bir açıklama yapılacağı merak konusu oldu.