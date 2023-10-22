Devlet bahçeli İsrail'e 2 gün süre vermişti, MHP''den açıklama geldi!

Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Devlet Bahçeli, Partisinin meclisteki grup konuşmasında İsrail'in Gazze'ye uyguladığı katliama çok sert bir şekilde tepki göstererek gün süre vermişti. Bu açıklamayla ilgili MHP'den açıklama geldi.

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Devlet bahçeli İsrail'e 2 gün süre vermişti, MHP''den açıklama geldi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyadan Gazze ile ilgili paylaşım yaparak insancıl hukuku hiçe sayıp soykırım yapan işgalci İsrail'e saldırıları durdurması için 24 saat süre vermişti. Bahçeli, savaş suçu işleyen İsrail'in bu sürede saldırılarını durdurmadığı takdirde, Türkiye'nin devreye girerek Gazze'yi yeniden İslam yurdu yapması gerektiğini açık net bir şekilde ifade etmişti.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yazılı açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İsrail-Filistin arasında yaşanan çatışmaların son bulmasına yönelik çağrısına, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ve gazeteci Banu Avar'ın tepki gösterdiğini belirtti.

Devlet bahçeli İsrail'e 2 gün süre vermişti, MHP''den açıklama geldi!

Bahçeli'nin çağrısına ilişkin Büyükataman, "Genel Başkanımızın çağrısı, yaşanan çatışmaların bölgedeki barış ve istikrarı tehdit etmesinin son bulmasına, sivil katliamlarının bir an önce durmasına, tüyü bitmemiş çocukların katledilmesine karşı ve Türk-İslam tarihine olan sorumluluğumuzun idraki ile yapılmış bir çağrıdır." ifadesini kullandı.

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"TEK MERKEZDEN DÜĞMEYE BASILMIŞ BİGİ SALDIRIYA GEÇEREK, GENEL BAŞKANIMIZI HEDEF ALMAYA ÇALIŞMIŞLARDIR"

İsmet Büyükataman açıklamasında, "Dünden itibaren, Musul'da devlet görevini eline yüzüne bulaştırıp kaçmış siyasetin ergeni, devlet ciddiyetinden ve tarihimizden habersiz etkisiz bir eleman başta olmak üzere son kullanma tarihi geçmiş birtakım gazeteci bozmaları, nereden fonlandığı herkesin malumu olan sosyal medya trolleri, tek merkezden düğmeye basılmış gibi saldırıya geçerek, Genel Başkanımızı hedef almaya çalışmışlardır." görüşünü paylaştı.

"SİZ NEDEN RAHATSIZ OLDUNUZ"

Bölgesel güç ve küresel aktör Türkiye'nin, bölgedeki barış ile istikrarı savunmasından doğal bir şey olmadığından habersiz bu kişilerin yaptıkları açıklamalara şaşırmadıklarını ifade eden Büyükataman, şunları kaydetti:

"Ancak yine de şunu sormak lazım, siz neden rahatsız oldunuz? Daha çok çocuğun ve sivilin ölmesine Türkiye'nin mani olacak olması, sizi niye bu kadar rahatsız ediyor? Kilometrelerce öteden bölgemize gelen emperyalist güçlerden rahatsız olmadığınız halde Türkiye'nin bölgesindeki gelişmelerde aktif rol oynamasının nesinden gocunuyorsunuz? İsrail'in sivil katliamlarına göz yumalım, alkışlayalım mı istiyorsunuz? Bölgemizde barışın sağlanmasına yönelik adımlardan neden rahatsız oluyorsunuz? Daha çok kan ve gözyaşı mı istiyorsunuz?

"TÜRKİYE TARİHE OLAN SORUMLULUĞUNUN FARKINDADIR"

Eğer piyonluğunu yaptığınız efendileriniz gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mazlumlara umut olmasından rahatsız oluyorsanız, bilin ki daha çok rahatsız olacaksınız. Çünkü, Türkiye tarihe olan sorumluluğunun farkındadır ve daima mazlumların umudu olan bir devlettir. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecektir. Türk, beklenendir ve Türkiye Cumhuriyeti, vahşi saldırılar altında yardım çığlıkları arşa ulaşan Filistinli mazlumların bekleyişlerini karşılıksız bırakmayacaktır."

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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