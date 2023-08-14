Devrilen tarım aracının altında can verdi!

Ordu'nun Fatsa ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Geyikçeli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Ayıtkı (41) yönetimindeki patpat kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Arif Ayıtkı hastanede hayatını kaybederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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KAYNAK: İHA