DGS üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılır 2020? DGS üniversite kayıtları için gerekenler

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) üniversite kayıt işlemleri en çok araştırılan konuların başında geliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen 2020-DGS sınavının tercih sonuçları 7 Ekim itibariyle erişime açıldı.

Sonuçlarını öğrenen adaylar bu kez üniversite kayıtlarını yapmak için tarihleri ve kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki DGS üniversite kayıtları ne zaman 2020? DGS üniversite kayıtları nasıl yapılır? DGS üniversite kayıtları için gerekenler nelerdir?

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2020?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

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DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKENLER

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır 2020? DGS yerleştirme sonuç ekranı