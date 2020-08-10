DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır 2020? DGS yerleştirme sonuç ekranı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirme. Merkezi sınavda adaylar sözel ve sayısal bölümlerden toplam 120 soru soruldu. Adaylara sınav süresi olarak 150 dakika (2,5 saat) verildi. Sınav maratonunun sona ermesinin ardından sonuçlar 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar böylelikle puanlarına göre ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan bilgileri dikkate alarak diledikleri üniversitelerin bölümlerini tercih edecek. Peki DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır 2020? İşte DGS yerleştirme sonuçları...

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

DGS yerleştirme sonuçları hakkında henüz bilgi verilmedi. Detaylı bilgi verildiğinde haberimizde yer verilecektir. Öte yandan yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından elektronik ortamda adaylara iletilecek.

DGS YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI

DGS KILAVUZU 2020

2020-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2020-2021 öğretim yılı için geçerli.

Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklar. ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları

arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekiyor.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemi, bilgisayarla internet üzerinden yapılacak. Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynuyor. Örnek olarak T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun.

Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecek. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2020-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2020-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecek.

Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir. Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

DGS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Dikey Geçiş Sınavı soru ve cevapları yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, '' 09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2020-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.'' denildi.

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DGS ek yerleştirme 2020 ne zaman, nasıl yapılır? DGS ek yerleştirme ücreti ne kadar? Kimler ek yerleştirme yapabilir?

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