DGS'de büyük skandal: Sınav iptal mi edildi? Soru kitapçığını sosyal medyada paylaşan aday gözaltına alındı!

ÖSYM tarafından 11 Temmuz Pazar günü organize edilen Dikey Geçiş Sınavına (DGS) 300 bini aşkın aday katıldı. Sınavın ardından sosyal medyada soru kitapçığının görüntülerini paylaşan aday gözaltına alındı.

SINAVI ETKİLEYEN BİR DURUM YOK!

ÖSYM ise olayın sınavın sıhhatini etkilemeyen münferit bir olay olduğunu duyurdu.

DGS İPTAL EDİLMEYECEK!

2021 DGS'nin tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamlandığını ifade eden ÖSYM, soru kitapçığından bazı kısımların görüntülerini paylaşan adayın kimlik bilgilerinin tespit edildiğini açıkladı ve ''Konuya ilişkin yapılan incelemede, fiilin sınavın sıhhatini etkilemeyen münferit bir olay olduğu anlaşılmış olup söz konusu aday ve ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında gerekli tüm hukuki yollara başvurulacağı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" bilgisini aktardı.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-DGS sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak. Sınavın sonuçlar sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

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