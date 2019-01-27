Diagne'nin paylaşımı olay oldu, akılları karıştırdı!

Kasımpaşa’nın golcüsü, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir hikaye paylaştı. Diagne, sosyal medya hesabındaki hikayede 'Diagne Galatasaray ile prensipte anlaştı' notunun yazılı olduğu fotoğrafını paylaştı. Senegalli golcü, ara transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala forvet transferi bekleyen sarı-kırmızılıları paylaştığı hikaye ile heyecanlandırdı.

Senegalli golcünün bir süre sonra bu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdığı görüldü.

DİAGNE'DEN PAYLAŞIM ÜSTÜNE PAYLAŞIM

Diagne, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmaya devam ediyor... Senegalli golcü, son olarak Galatasaray formasını üzerine geçirdiği bir fotoğrafı yine sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu paylaşım kısa süre içerisinde büyük etkileşim alırken, Galatasaraylı taraftarlar paylaşımın altına yorum yağdırdı. Diagne, ilk paylaşımda olduğu gibi bu paylaşımı da kısa bir süre sonra kaldırdı

Diagne, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Kasımpaşa formasıyla mücadele ettiği 17 maçta 20 gole imza attı.