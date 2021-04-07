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DİB MBTS 2021 ne zaman? DİB MBTS 2021 kaç dakika?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2021-DİB MBTS sınavı için araştırmalar hızlandı. DİB MBTS 2021 sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Peki DİB MBTS 2021 ne zaman? DİB MBTS 2021 kaç dakika? İşte detaylar...

DİB MBTS 2021 ne zaman? DİB MBTS 2021 kaç dakika?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) için hazırlıklar sürüyor. Sınava az bir süre kala DİB MBTS 2021 ne zaman? DİB MBTS 2021 kaç dakika? sorularının yanıtları merak edildi. 

DİB MBTS 2021 NE ZAMAN?

2021-DİB-MBSTS, 10 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek. 

DİB MBTS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DİB MBTS 2021 KAÇ DAKİKA?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı saat 14.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacaklar.

10 Nisan'da hangi sınav var 2021? 10 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?10 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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