DİB MBTS 2021 ne zaman? DİB MBTS 2021 kaç dakika? ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2021-DİB MBTS sınavı için araştırmalar hızlandı. DİB MBTS 2021 sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Peki DİB MBTS 2021 ne zaman? DİB MBTS 2021 kaç dakika? İşte detaylar...

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