Diğer Madenciler ve Taş Ocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Madenciler Maaşları, İş İlanları

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Diğer Madenciler ve Taş Ocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) Tanımı; Bu grup, ocaklardaki ara yolları, su kanallarını temizleyen, kömür ve madenleri nakledilmek üzere oluklar yada kürek vasıtasıyla vagonlara dolduran, bu vagonları taşıma hattı üzerinde iten ve boşaltan, kömür ve cevherler içindeki yabancı büyük parçaları kırarak ayıklayanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Madenciler ve Taş Ocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Madenciler ve Taş Ocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) Maaşları

Diğer Madenciler ve Taş Ocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) maaşı ortalama aylık 5750 - TL'dir. En düşük Diğer Madenciler ve Taş Ocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) maaşı 5650 -TL, En yüksek ise 6000 - TL'dir. Maden ocaklarında çalışanlar asgari ücretin iki katı oranında maaş almaktadır.

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Diğer Madenciler ve Taş Ocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Okur yazar olmak yeterlidir.

Diğer Madenciler ve Taş Ocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) Ne İş Yapar?

a) Ocaklardaki ara yolları ve su kanallarını temizlemek,

b) Kömür ve madenleri nakledilmek üzere oluklar yada kürek vasıtasıyla vagonlara doldurmak,

c) Bu vagonları taşıma hattı üzerinde itmek ve boşaltmak,

d) Kömür ve cevherler içindeki yabancı büyük parçaları kırmak ve ayıklamak,

Diğer Madenciler ve Taş Ocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Madencilik Ve İnşaat Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Diğer Madenciler ve Taş Ocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Madenciler ve Taş Ocakçılar (Nitelik Gerektirmeyen) mesleğinin meslek kodu 9311.08 olarak belirlenmiştir

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