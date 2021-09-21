Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları Maaşları, ve İş İlanları

Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları görev tanımı nedir, Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları ne iş yapar, Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları Tanımı;

Kuruluşlarda kazadan korunma programlarını hazırlayan fiilen çalıştıkları zamanı müşahade kayıt ve hesap edenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları Maaşları

Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları maaşı ortalama aylık 5.900 - TL’dir. En düşük Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az lisans mezunu olmak gerekiyor.

Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları Ne İş Yapar?

Diğer Personel ve Meslek Uzmanları işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Endüstriyel bir organizasyon içindeki kazadan korunma programlarını ve prosedürlerini hazırlamak,

b) İşçilerin çalıştıkları zamanı tespit edip kaydetmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Personel Ve Meslek UzmanlarıMeslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

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İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları mesleğinin meslek kodu 2423.11 olarak belirlenmiştir



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