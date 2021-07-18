Dikkat çeken görüntü! Mumbai'deki sel felaketinde canını kurtarmaya çalışan ceylanın görüntüsü yürek burktu!

Mumbai'de aralıksız olarak gece boyunca süren şiddetli yağışlar dolayısıyla Chembur ve Vikhroli bölgelerinde heyelan meydana geldi.

Evlerin toprak altında kalması sonucu en az 25 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilirken, sel felaketi dolayısıyla a kalması sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti. Yağışlar nedeniyle cadde ve sokakları su bastığı, tren seferleri ve araç trafiğinde aksaklıklar yaşandığı ifade edildi.

Hindistan Meteoroloji Servisi, yoğun yağışlar nedeniyle kentte kırmızı alarm yayınladı.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Mumbai'de meydana gelen selde bir ceylanın canını kurtarmaya çalıştığı görüntü ise sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

İşte o anlar: