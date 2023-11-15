Dikkat! Sokak hayvanlarına dişinizi göstermek tehlikeli hale gelebilir!

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Ergül, sokak hayvanlarına dişlerin gösterilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Gülümserken görünen dişler tehdit olarak algılanabilir” dedi.

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Dikkat! Sokak hayvanlarına dişinizi göstermek tehlikeli hale gelebilir!

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Ergül, sokak hayvanlarına dişlerin gösterilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Gülümserken görünen dişler tehdit olarak algılanabilir” dedi.

Havalar soğuduğu zaman hayvanların su ve gıdaya ulaşımının zorlaştığını söyleyen Kayseri Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Ergül, “Sokak hayvanları aslında tüm toplumumuzun, sivil toplum örgütlerinin, büyükşehir belediyelerinin ve vatandaşların hep beraber görevi olan bir konu.

Dikkat! Sokak hayvanlarına dişinizi göstermek tehlikeli hale gelebilir!

Çünkü insanların nasıl ki bu dünyada yaşama hakları varsa bu canlıların da yaşama hakları var. Tabii bazen olumsuz örnekler olabiliyor. İnsanların hayvanlara karşı yapmış olduğu şiddetler veya doğadaki bu hayvanların ister istemez insanlara karşı saldırgan tavırlarıyla ilgili birtakım olumsuz şeyler gündeme gelebilmektedir.

Biraz da vatandaşlarımızın da aslında bilinçli olması lazım. Özellikle şimdi havalar soğuyor ve kış aylarına giriyoruz. Sokaktaki hayvanların da ister istemez havalar çok soğuduğu için donduğundan hem suya hem de gıdaya ulaşımları zor oluyor. Bunun için de vatandaşlarımız birtakım besleme yöntemleriyle veya kendi çabalarıyla bu hayvanlara gıda ve su yardımında bulunmuş oluyorlar. Fakat bununla ilgili esas işlev ve işleyişte büyükşehir belediyelerimize, ilçe belediyelerimize ve sivil toplum örgütlerine görev düşmektedir. Bu görevi de aslında herkes layıkıyla yerine getirmiş oluyor” dedi.

Ergül, beslemelerin şehirden uzakta yapılmasının dağınık popülasyonu bir araya getirebileceğini söyleyerek, “Ben besleme hususunda şöyle bir vurgu yapmak istiyorum; şehir merkezinde özellikle kış aylarında gıdaya ulaşamadıkları için aç kalan hayvanlar bazen saldırgan durumlarda da olabiliyor. Bunun için besleme odaklarının aslında yapılması merkezden biraz daha uç kısımlarda özellikle belirli günlerde gidilerek sürekli besleme yapılması lazım. Şehir merkezinden biraz daha uç kısımlarda olursa orada bir topluluk oluşmuş olur ve dağınık bir popülasyonu bir arada tutabildiğimiz için hayvanların hem sağlık durumlarıyla hem de bir takım hastalıksal durumlarıyla da daha yakından ve daha net bir şekilde ilgilenmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

“Gülümserken görünen dişler tehdit algılanabilir”

Sokak hayvanları ile göz teması kurulmaması gerektiğini ve gülerken görünen dişlerin de tehdit olarak algılanabileceğini söyleyen Akgün Ergül, “Bir de şöyle bir durum var sokak hayvanlarıyla ilgili, bizim nasıl ki evimiz, bahçemiz kendi yaşam alanımız bizim bölgemiz ise ister istemez beslediğimiz canlıların da kendilerine göre bir çevreleri oluşmuş oluyor. Özellikle geçe geç saatlerde veya kışın o durumlarda bu canlılarla ve özellikle köpeklerle göz temasını çok kurmamak veya ıssız caddeler değil de daha çok ana hatları kullanırsak evlerimize giderken daha da sağlıklı olmuş olur. Köpeklerle göz temasına gelindiği zaman kendilerine bir tehdit gibi algılayabilirler. Biz insanlar birbirimizle gülerek anlaşırız. Gülümsemek iyi bir davranış örneğidir. Fakat o esnada çoğu vatandaş bilmez ama dişleriniz göründüğü zaman kendilerine karşı bir saldırganlık özelliği gibi algılarlar. Onun için sakin davranmak, koşmamak, özellikle taş atmamak ve göz teması kurmadan normal yürüyüş tempomuzda devam etmek bu hayvanları agresif duruma getirmemiş olur. Sakin değil de daha çok ana arterleri de kullanırsak eve giderken daha iyi olmuş olur” dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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