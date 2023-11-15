Bu lezzet uykularınızı bölecek! Siirt'in özel lezzeti büryan kebabını tadanlar bir daha unutamıyor!

Siirt'e özel büryan kebabı kent sakinleri ve turistlerden yoğun talep görüyor. Büryan kebabı ustası Murat Kayaalp, kebabın 3 metre derinliğinde ve 1 metre çapındaki tandırlarda kuzu etinin odun ateşinde 2 saat pişirilmesiyle hazırlandığını söyledi.

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Bu lezzet uykularınızı bölecek! Siirt'in özel lezzeti büryan kebabını tadanlar bir daha unutamıyor!

Siirt'te gece özel yapım kuyularda buharda pişirilip, sabahın erken saatlerinde servis edilen büryan kebabı, şehrin vazgeçilmeyen lezzetleri arasında yer alıyor.

Kuzu etinin kuyuda buharda pişirilmesiyle yapılan ve asırlık tarihiyle şehrin önemli bir kültürü haline gelen Siirt büryan kebabı, 750 derecelik ateşte yaklaşık 2 saatte pişerek gün ağarmadan servise sunuluyor.

Bu lezzet uykularınızı bölecek! Siirt'in özel lezzeti büryan kebabını tadanlar bir daha unutamıyor!

Büryan kebabı kent sakinleri ve turistlerden yoğun talep görüyor. Büryan kebabı ustası Murat Kayaalp, kebabın 3 metre derinliğinde ve 1 metre çapındaki tandırlarda kuzu etinin odun ateşinde 2 saat pişirilmesiyle hazırlandığını söyledi. Kayaalp, "Her gece saat 01.30'da dükkanlarımızı açıyor ve tandırımızı yakıyoruz. Sabah saat 04.30'da büryanı servise sunuyoruz. Yaklaşık olarak 2,5 saat piştikten sonra servise sunuyoruz.

Bu lezzet uykularınızı bölecek! Siirt'in özel lezzeti büryan kebabını tadanlar bir daha unutamıyor!

Büryan Siirt'in ana vatanı olduğu için yaklaşık olarak günde 1 tondan fazla et tüketilmektedir. Şu anda porsiyonu 100 gram olmak üzere 100 TL'dir, kemiklisi ise 200 gramı 100 TL şeklindedir’’ ifadelerini kullandı.


Adil Kaya adlı müşteri ise çok lezzetli bir yemek olduğunu belirterek, ’’Büryan Siirt'in önemli yemeklerinden biridir. Sık sık yediğimiz bir yemektir. Her hafta muhakkak gelmeye çalışıyoruz ve çok beğeniyoruz’’ dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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