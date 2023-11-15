Eşinin kıdem tazminatıyla başladığı ticaret, onlarca kişiye ekmek kapısı oldu

Adana’da 19 sene önce eşinin işten çıktıktan sonra aldığı kıdem tazminatıyla giyim mağazası açan adam, şimdi 4 ilde 8 şube ve atölyeler kurarak onlarca kişiye ekmek kapısı açtı.

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Eşinin kıdem tazminatıyla başladığı ticaret, onlarca kişiye ekmek kapısı oldu

Adana’da 19 sene önce eşinin kıdem tazminatıyla giyim mağazası açan adam, şimdi 4 ilde 8 şube ve atölyeler ile onlarca çalışana istihdam sağlıyor.

Adana’da yaşayan Ufuk Doyuran, 20 sene önce Aysun Doyuran ile evlendi. Evliliğin ardından Aysun Doyuran çalıştığı işten çıktı ve o dönem 500 TL kıdem tazminatı aldı. Kendi çalıştığı işten de ayrılan Ufuk Doyuran, eşinin kıdem tazminatı ve biriktirdikleri para ile 2004 yılında ilk olarak merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde ‘Televole’ ismiyle giyim mağazası açtı.

Eşinin kıdem tazminatıyla başladığı ticaret, onlarca kişiye ekmek kapısı oldu

Önce kiracı olduğu mağazayı satın aldı

Küçük dükkanında haftanın her günü çalışan Doyuran, aradan geçen yıllarda işini büyüttü ve önce kiracı olduğu dükkanı satın aldı. Tek başına başladığı giyim mağazası işinde Doyuran önce Adana’da 4, Kayseri’de 2, Osmaniye ve Gaziantep’te 1’er şube açtı. Ayrıca Adana’da atölyeler de kuran Doyuran, şimdi yanında onlarca kişiye istihdam sağlıyor.

Eşinin kıdem tazminatıyla başladığı ticaret, onlarca kişiye ekmek kapısı oldu

“Hiçbir zaman gözümüz karda olmadı”

Başarı hikayesini İhlas Haber Ajansı’na anlatan Ufuk Doyuran, “Eşim 2004 yılında hamileliği nedeniyle çalıştığı işinden ayrıldı. O dönem çok ufak bir kıdem tazminatı aldı. Ben de biriktirdiğim paramı ortaya koydum ve ilk mağazayı açtım. Çok çalıştım, ilk 3 yıl boyunca haftada 2 gün eve gittim onun dışında her gün mağazada kaldım. Hiçbir zaman gözümüz karda olmadı. 50 liralık ürünü 500 liraya da satabiliriz ama biz onun yerine o ürünü çok daha uygun fiyata satıyoruz” dedi.

Eşinin kıdem tazminatıyla başladığı ticaret, onlarca kişiye ekmek kapısı oldu

“Hedef 100 mağaza”

8 mağazasının olduğunu ancak yeni mağazaların da açılacağını anlatan Doyuran, “Hedefimiz 100 mağaza. Bunu kendi öz sermayemiz ile açabilecek gücümüz var. İstiyoruz ki bu Adana firmasının tüm Türkiye’de ismi duyulsun. Bu fiyatlardan herkes faydalanasın istiyoruz” diye konuştu.

“Gençler çok çalışmalı”

Yeni iş kuracaklara tavsiyede bulunan Ufuk Doyuran, “Kolay para diye bir şey yok. Bizler çok çalışarak bugünlere geldik. Yeni neslin biraz daha fazla çalışması lazım. Gençlerin iş ayrımı yapmaksızın çok çalışması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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