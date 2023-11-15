Çocuklara silah satan kişinin evine polis operasyon yaptı!

Çorum'da çocuklara silah satışı yapan bir kişinin evine düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube ve Büro Amirliği ekipleri Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 3. Sokak'ta bir şahsın çocuklara silah satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 şahıs gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 tüfek, 1 tabanca, 1 pala diye tabir edilen kesici alet, 1 cop ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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