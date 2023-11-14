Bartın'da köy yolunda kontrolden çıkan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var!

Bartın'da seyir halinde bulunan bir yolcu minibüsü yoldan çıkarak, şarampole devrildi. Feci kazada 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, biri sürücü toplam 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Arıt istikametine seyir eden S.Ç idaresinde 74 M 0056 plakalı yolcu minibüsü, Çamaltı köyü civarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Ağaca çarparak yan devrilen minibüsün sürücüsü ve yolcular, araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada minibüs içerisinde yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki A.Y, hayatını kaybederken sürücü S.Ç ve 10 yolcu ise Bartın'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu yaralılardan 3'nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 8'inin de şehirdeki hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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