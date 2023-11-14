Sakarya' dehşet anları! Banyodayken evi yanan adamı kapıyı kırarak kurtardılar!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev kül oldu. Yangın sırasında banyoda olan ve dumanları fark ederek dışarıya çıkan kişinin ise vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Yeşilyurt Mahallesi’nde iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler evi sararken, müdahalede bulunmaya çalışan İ.D. çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk ederken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için seferber oldu.

Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında İ.D.'nin banyoda olduğu öğrenilirken, faciaya ramak kalan yangın anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Ustaların yardımıyla kapıyı kırıp çıkarttık amcamı"

Yanan evde dedesinin kardeşinin oturduğunu ifade eden Furkan Enes Dereli, "Evde bir anne, iki tane de bekar çocuk vardı. Anne 90’lı yaşlarında. Biz dışarıda yemek yapıyorduk, bir sorun yoktu. Sonrasında eve girdik, 5 dakika sonra haber aldık. Evin içinde ustalar vardı. Bir anda alev aldı, sonrasında da alevler her yeri sardı. Ekipler 10 dakika içinde geldi ama geldiklerinde ev kullanılamaz haldeydi. Evin içinde bir tek amcam vardı, o da banyodaydı. Çıktığında alevleri söndürmek için uğraşmış ama söndürememiş. Ustaların yardımıyla kapıyı kırıp çıkarttık amcamı. Elinde ve ayaklarında yanıklar vardı. Ev söndürüldü ama kullanılamaz hale geldi" dedi.

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