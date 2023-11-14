Sakarya' dehşet anları! Banyodayken evi yanan adamı kapıyı kırarak kurtardılar!

Yeşilyurt Mahallesi’nde iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler evi sararken, evirir banyosunda olan adam çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı.

YAYINLAMA
Google News
Sakarya' dehşet anları! Banyodayken evi yanan adamı kapıyı kırarak kurtardılar!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev kül oldu. Yangın sırasında banyoda olan ve dumanları fark ederek dışarıya çıkan kişinin ise vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Yeşilyurt Mahallesi’nde iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler evi sararken, müdahalede bulunmaya çalışan İ.D. çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı.

Sakarya' dehşet anları! Banyodayken evi yanan adamı kapıyı kırarak kurtardılar!

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk ederken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için seferber oldu.

Sakarya' dehşet anları! Banyodayken evi yanan adamı kapıyı kırarak kurtardılar!

Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında İ.D.'nin banyoda olduğu öğrenilirken, faciaya ramak kalan yangın anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Ustaların yardımıyla kapıyı kırıp çıkarttık amcamı"

Yanan evde dedesinin kardeşinin oturduğunu ifade eden Furkan Enes Dereli, "Evde bir anne, iki tane de bekar çocuk vardı. Anne 90’lı yaşlarında. Biz dışarıda yemek yapıyorduk, bir sorun yoktu. Sonrasında eve girdik, 5 dakika sonra haber aldık. Evin içinde ustalar vardı. Bir anda alev aldı, sonrasında da alevler her yeri sardı. Ekipler 10 dakika içinde geldi ama geldiklerinde ev kullanılamaz haldeydi. Evin içinde bir tek amcam vardı, o da banyodaydı. Çıktığında alevleri söndürmek için uğraşmış ama söndürememiş. Ustaların yardımıyla kapıyı kırıp çıkarttık amcamı. Elinde ve ayaklarında yanıklar vardı. Ev söndürüldü ama kullanılamaz hale geldi" dedi.

Sultangazi'de 'pes' dedirten hırsızlık! Yol kenarında duran kamyonetin camını çaldılar!Sultangazi'de 'pes' dedirten hırsızlık! Yol kenarında duran kamyonetin camını çaldılar!

Pencereden eve giren hırsızlar ev sahibi gelince içeriden kapıyı kilitledi!Pencereden eve giren hırsızlar ev sahibi gelince içeriden kapıyı kilitledi!

Tespit edilen kaçak eklenti yapılmış villalar bir bir yıkıldı!Tespit edilen kaçak eklenti yapılmış villalar bir bir yıkıldı!

Mersin’in Silifke ilçesi sele teslim oldu! Araçlar suya gömüldü!Mersin’in Silifke ilçesi sele teslim oldu! Araçlar suya gömüldü!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bartın'da köy yolunda kontrolden çıkan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var!
Bartın'da köy yolunda kontrolden çıkan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var!
Sultangazi'de 'pes' dedirten hırsızlık! Yol kenarında duran kamyonetin camını çaldılar!
Sultangazi'de 'pes' dedirten hırsızlık! Yol kenarında duran kamyonetin camını çaldılar!
Pencereden eve giren hırsızlar ev sahibi gelince içeriden kapıyı kilitledi!
Pencereden eve giren hırsızlar ev sahibi gelince içeriden kapıyı kilitledi!
Tespit edilen kaçak eklenti yapılmış villalar bir bir yıkıldı!
Tespit edilen kaçak eklenti yapılmış villalar bir bir yıkıldı!
Son Haberler
Hayaldi, gerçek oldu! Kastamonu'nun Küre ilçesi doğal gaza kavuştu
Hayaldi, gerçek oldu! Kastamonu'nun Küre ilçesi doğal gaza kavuştu
Sakarya' dehşet anları! Banyodayken evi yanan adamı kapıyı kırarak kurtardılar!
Sakarya' dehşet anları! Banyodayken evi yanan adamı kapıyı kırarak kurtardılar!
Sürücüler bayram edecek! Akaryakıt fiyatlarına güzel indirim!
Sürücüler bayram edecek! Akaryakıt fiyatlarına güzel indirim!
Mersin’in Silifke ilçesi sele teslim oldu! Araçlar suya gömüldü!
Mersin’in Silifke ilçesi sele teslim oldu! Araçlar suya gömüldü!
Mersin’in Silifke ilçesi sele teslim oldu! Araçlar suya gömüldü!
Mersin’in Silifke ilçesi sele teslim oldu! Araçlar suya gömüldü!
Bozayının yaban domuzunu yediği görüntüler belgeselleri aratmadı!
Bozayının yaban domuzunu yediği görüntüler belgeselleri aratmadı!
Çok Okunanlar
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte uzmanların ön gördüğü rakam
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte uzmanların ön gördüğü rakam
Sürücüler bayram edecek! Akaryakıt fiyatlarına güzel indirim!
Sürücüler bayram edecek! Akaryakıt fiyatlarına güzel indirim!
Hatay Reyhanlı'ya fayda sağlayacak ekonomik yatırım!
Hatay Reyhanlı'ya fayda sağlayacak ekonomik yatırım!
Ebu Ubeyde, İsrail'in bu konuyu "ertelediğini ve kaçtığını" dile getirdi
Ebu Ubeyde, İsrail'in bu konuyu "ertelediğini ve kaçtığını" dile getirdi
Günler sonra ilk kez görüntülendiler! Dilan Polat-Engin Polat çifti o soruşturma dosyası için yeniden adliyede!
Günler sonra ilk kez görüntülendiler! Dilan Polat-Engin Polat çifti o soruşturma dosyası için yeniden adliyede!
Feci şekilde iki genci hayattan koparan işte o dehşet kaza!
Feci şekilde iki genci hayattan koparan işte o dehşet kaza!
Yorumlananlar
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi