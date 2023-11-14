Sultangazi'de 'pes' dedirten hırsızlık! Yol kenarında duran kamyonetin camını çaldılar!

Sultangazi'de hurdacılık yapan Sinan Özer, akşam iş bitiminde kamyonetini yaşadığı binanın önüne park edip evine çıktı. Sabaha karşı kamyonetinin ön camının çalındığını fark etti.

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Sultangazi'de 'pes' dedirten hırsızlık! Yol kenarında duran kamyonetin camını çaldılar!

Sultangazi'de bir hırsız, park halindeki kamyonetin ön camını yaklaşık 1.5 dakika içinde çalarak kaçtı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz pazar günü sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Gazi Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede hurdacılık yapan Sinan Özer, akşam iş bitiminde kamyonetini yaşadığı binanın önüne park edip evine çıktı.

Sultangazi'de 'pes' dedirten hırsızlık! Yol kenarında duran kamyonetin camını çaldılar!

Sabaha karşı uyanan Özer'in annesi ise, balkondan aşağıya baktığında kamyonetin plakasının yerde olduğunu fark etti. Durumu öğrenen Özer, hemen aracının yanına indi. Karşılaştığı manzara karşısında şaşkına dönen Özer, kamyonetinin ön camının çalındığını fark etti ve durumu emniyet güçlerine bildirdi.

Sultangazi'de 'pes' dedirten hırsızlık! Yol kenarında duran kamyonetin camını çaldılar!

Hırsızlık anı kamerada

Sokağa gelen hırsız, saniyeler içinde park halindeki kamyonetin ön camını çalarak olay yerinden hızla kaçarken olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokağa gelen hırsızın yaklaşık 1 buçuk dakika içinde kamyonetin ön camını sökerek kucağına alıp hızla uzaklaştığı görülüyor. Yaşanan olayın ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ise hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ön camı sökülmüş

Yaşadığı şaşkınlığı anlatan Özer, "Gece saat 04.00 sıralarında annem arabamı kontrol etmek için camdan aşağıya bakarken, plakasının yerde olduğunu görmüş ve bize haber verdi. Bizde aşağıya indiğimizde arabamın ön camının sökülmüş, fitilleri ise arabanın içinde tekrar bırakılmış aracımızı o şekilde bulduk. Tabi yağmur falan yağıyordu, içi su olmasın diye arabanın üst tarafını muşamba ile kapattık ve bu şekilde önlem aldık. Yani olan bizim 3 bin 500 liramıza oldu. Camı da dün öğle saatlerinde yeniledik 3 bin 500 TL'ye mal oldu bize" dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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