Adana'da ruhsatsız silah operasyonları asayiş olaylarını düşürdü!

Adana'da son dönemlerde ruhsatız silah taşıyan kişilere yönelik asayiş ekipleri hız kesmeden gece ve gündüz uygulamalarına devam ediyor.Yapılan operasyonlar sonucunda 20 günde ruhsatsız silah yakalatan 101 kişinin tutuklanmasıyla asayiş olaylarının yüzde 35 azaldığı ifade edildi.

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Adana'da ruhsatsız silah operasyonları asayiş olaylarını düşürdü!

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci 20 günde ruhsatsız silah yakalatan 101 kişinin tutuklanmasıyla asayiş olaylarının yüzde 35 azaldığını ifade etti.

Adana’da son dönemlerde ruhsatız silah taşıyan kişilere yönelik asayiş ekipleri hız kesmeden gece ve gündüz uygulamalarına devam ediyor.

Adana'da ruhsatsız silah operasyonları asayiş olaylarını düşürdü!

20 gün içerisinde 101 kişinin ruhsatsız tabanca taşıdığı için tutuklandığını ifade eden İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, ”Adliyemizin çalışmaları bu şekilde devam ediyor, bizler huzurlu şehir için ateşli silahlar mücadelemiz devam ediyor. Sokaklarda bunlara müsaade etmiyoruz, yakalananlar adliyeye gönderiliyor. Adliyemize gerekli cezaları veriyor” dedi.

“Asayiş olaylarında yüzde 35’lik düşüş oldu”

İnci, ”Ruhsatsız silah taşıyanlarının tutuklanmasından sonra, tüm olaylarımızda, yüzde 35’in üzerinde bir düşüş oldu. Bu da Adana için çok güzel bir netice, inşallah bu tüm Türkiye’de uygulanır. Bununla birlikte daha da asayiş olaylarında düşüşler meydana gelir” diye konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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