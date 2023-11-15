İsrail zulmü bitmiyor! Havadan saldırdığı şifa hastanesine baskın yaptı!

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu şu anda bodrumda arama yapıyor. Hastane kompleksinin içinde ateş ediyor ve bombalamalar gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

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İsrail zulmü bitmiyor! Havadan saldırdığı şifa hastanesine baskın yaptı!

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi.
İsrail’in abluka altına aldığı Gazze Şeridi’ne saldırılarında 40. güne girildi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi’ne baskın gerçekleştirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu şu anda bodrumda arama yapıyor. Hastane kompleksinin içinde ateş ediyor ve bombalamalar gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.
Filistin Sağlık Bakanlığı Hastaneler Müdürü Muhammed Zaqout da, İsrail güçlerinin ilk olarak ameliyathane ve acil servislere baskın düzenlediğini aktardı. Hastanedeki bir görgü tanığı ise, “Hastanenin içinde 6 tank ve 100'den fazla asker gördüm. Ana acil servise girdiler, bazı askerler maskeliydi ve 'kıpırdama' diye bağırdılar" dedi.

İsrail zulmü bitmiyor! Havadan saldırdığı şifa hastanesine baskın yaptı!

İsrail baskını kabul etti

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada ise, "İstihbarat bilgilerine ve operasyonel gerekliliğe dayanarak İsrail Savunma Kuvvetleri, Şifa Hastanesi'ndeki belirli bir alanda hassas ve hedefli bir operasyon yürütüyor” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, hastanede olduğu iddia edilen tüm Hamas mensuplarına "teslim ol" çağrısı yapıldığı belirtildi. ABD yönetimi de kendi istihbaratının İsrail'in istihbarat bilgileriyle örtüştüğünü duyurdu.

Hamas, baskından Biden'ı sorumlu tuttu

Şifa Hastanesi’ne gerçekleştirilen baskının ardından Hamas’tan yapılan açıklamada, ABD'nin söz konusu açıklamasıyla İsrail'e hastaneye baskın yapması için fiilen yeşil ışık yaktığı ifade edildi. Operasyondan tamamen İsrail ve ABD Başkanı Joe Biden'ın sorumlu tutulduğu vurgulandı.

İsrail zulmü bitmiyor! Havadan saldırdığı şifa hastanesine baskın yaptı!

"Hastanede çatışma görmek istemiyoruz"

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise, hastane baskının ardından yaptığı açıklamada, "Bir hastanenin havadan vurulmasını desteklemiyoruz ve masum insanların, çaresiz insanların, hak ettikleri tıbbi bakımı almaya çalışan hastaların çapraz ateşte kaldığı bir hastanede çatışma görmek istemiyoruz. Hastaneler ve hastalar korunmalı” ifadelerini kullandı.

Baskından önce yoğun bakım ünitesini vurdu

İsrail ordusu, baskından önce ise Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntüde, saldırı sonrası yoğun duman nedeniyle doktorların nefes almakta zorluk çektiği görüldü.

İsrail yönetimi, Şifa Hastanesi’nin altında Hamas'ın komuta merkezinin bulunduğunu iddia ediyor. Hamas ise İsrail’in iddiasını yalanlıyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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