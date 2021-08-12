Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas hakkında sosyal medya aniden çalkalanmaya başladı. Fenerbahçe'nin şampiyonluk parolasıyla çıkacağı bu sezonda en güvendiği oyunculardan biri olan Pelkas'ın sakatlık yaşadığı haberleri dolanmaya başladı. Bunun üzerine sporseverler merakla Dimitris Pelkas'a ne oldu, sakatlandı mı? Pelkas'ın son durumu ne? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

DİMİTRİS PELKAS'A NE OLDU? PELKAS SAKATLANDI MI?

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe yaptığı antrenmanlarla birlikte lige formda girmek istiyor. Bu kapsamda bu sabah da antrenmana çıkan sarı lacivertli ekipte bir pozisyonda ters bir şekilde düşen Pelkas, omzunu tutarak antrenmanı terk etti. Yapılan tetkikler sonucunda Yunan oyuncunun omzunun çıktığı belirlendi.

PELKAS'IN SON DURUMU NE?

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamaya göre Dimitris Pelkas'ın çıkan omzu yerine oturtulmuş ve tedavisine başlanmış durumda. Konuyla ilgili henüz başka bir açıklama bulunmuyor.

Son dakika! Fenerbahçe'ye kötü haber! Yunan yıldız Pelkas antrenmanda sakatlandı! Kulüpten açıklama geldi