Diriliş Ertuğrul'un Korkut Bey'i Hüseyin Özay yaşamını yitirdi!

'Felaket tellalı' olarak anılan, sanat camiasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri ile tanınan Onur Akay, 62 yaşındaki oyuncu Hüseyin Özay'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

"HÜSEYİN ÖZAY'I KAYBETTİK"

Ses sanatçısı Onur Akay, "Ortaköy'de komşum olan usta oyuncu Hüseyin Özay'ı kaybettik. Kendisi ile zaman zaman çok güzel sohbetlerimiz oluyordu. Onu, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Korkut Bey' olarak izlemiştik. 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde ise kötü karakter rolüyle herkesin dikkatini çekmişti" açıklamasını yaparak değerli oyuncunun ölüm haberini duyurdu.

Birçok yabancı sinemada da seslendirme sanatçısı olarak görev alan Özay’ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

4 Ağustos Çarşamba günü öğle namazı sonrası usta oyuncunun cenazesinin toprağa verileceği öğrenildi.

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