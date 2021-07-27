Dışişleri Bakanlığı: AB adına yapılan Maraş açıklamasını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Avrupa Birliği adına yapılan Maraş konusuna ilişkin açıklamanın kınandığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç Maraş konusunda AB adına yapılan açıklamaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

" AB adına bugün (27 Temmuz) Maraş konusunda yapılan açıklamayı kınıyoruz. Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, gerçeklerden kopuk ve sadece Rum tarafının görüşlerini yansıtan bu ve benzeri açıklamaların bizim açımızdan bir değeri ve hükmü yoktur. Üyelik dayanışması ve veto endişesi bahaneleriyle ortaya konulan bu yanlı AB tutumunun hiçbir sorunun çözümüne katkıda bulunması da mümkün değildir. Kıbrıs meselesinin çözümü ve Maraş açılımı konusunda KKTC makamlarının önerilerine ve aldıkları tüm kararlara desteğimiz tamdır. Maraş açılımı KKTC Hükümetinin aldığı bir karardır. AB, 2004’te Annan Planı sonrasında Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri tutmalı ve KKTC’yi muhatap almayı öğrenmelidir."