Kelimenin tam anlamıyla vahşet! Cani koca, telefonunu açmayan eşini bıçaklayarak öldürdüBeşiktaş 1 - 0 Başakşehir | MAÇ SONUCUDışişleri Bakanlığı: AB adına yapılan Maraş açıklamasını kınıyoruz27 Temmuz 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika | Bakan Soylu açıkladı: Yüzde 95 oranında bitti!Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 10 kadar anlaşma imzalandıKefaret dizisinin Zeynep'i Nurgül Yeşilçay'dan şaşırtan 'evlilik' açıklaması: Evlenmeye çok üşeniyoruz!Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! İşte Türkiye’deki gerçek aşılama oranı...Zenofobi nedir? | Zenofobi kelime anlamıSüper Loto sonuçları 27 Temmuz 2021 Salı | 27.07.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Dışişleri Bakanlığı: AB adına yapılan Maraş açıklamasını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: AB adına yapılan Maraş açıklamasını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Avrupa Birliği adına yapılan Maraş konusuna ilişkin açıklamanın kınandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı: AB adına yapılan Maraş açıklamasını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Avrupa Birliği adına yapılan Maraş konusuna ilişkin açıklamanın kınandığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç Maraş konusunda AB adına yapılan açıklamaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

" AB adına bugün (27 Temmuz) Maraş konusunda yapılan açıklamayı kınıyoruz. Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, gerçeklerden kopuk ve sadece Rum tarafının görüşlerini yansıtan bu ve benzeri açıklamaların bizim açımızdan bir değeri ve hükmü yoktur. Üyelik dayanışması ve veto endişesi bahaneleriyle ortaya konulan bu yanlı AB tutumunun hiçbir sorunun çözümüne katkıda bulunması da mümkün değildir. Kıbrıs meselesinin çözümü ve Maraş açılımı konusunda KKTC makamlarının önerilerine ve aldıkları tüm kararlara desteğimiz tamdır. Maraş açılımı KKTC Hükümetinin aldığı bir karardır. AB, 2004’te Annan Planı sonrasında Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri tutmalı ve KKTC’yi muhatap almayı öğrenmelidir." 

Dışişleri Bakanlığı: AB adına yapılan Maraş açıklamasını kınıyoruz

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT