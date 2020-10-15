Dışişleri Bakanlığı Terter'deki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada, "Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik olarak devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu son saldırıyla Ermenistan, insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Ateşkes ilan edilmesine rağmen saldırılarını sürdüren katil Ermenistan bu kez mezarlık ziyaretinde bulunan sivilleri hedef aldı. Edinilen bilgilere göre Ermenistan silahlı güçleri, defin için mezarlığa giden bir grup Terter sakinini top atışlarıyla hedef aldı. İsminin açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkilisi, saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Topun isabet ettiği kabristanda birçok mezarlığın ağır şekilde tahrip edildiği, sivillere ait bir aracın da hasar aldığı görüldü.

Azerbaycan'ın Terter kentinde Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı altında yaşayan halk, zaman zaman evlerine isabet eden bombalarla korku dolu anlar yaşıyor. Bombaların hedefi olan yerlerden biri de doktor Nazile Tehmezova'nın (65) evi oldu. Tehmezova, tüm tehlikeye rağmen askerlere ve halka yardım için evini terk etmeyeceğini söyledi.

Azerbaycan'ın 150 bin nüfuslu Terter kenti, günlerdir Ermenistan ordusunun saldırısı altında. Tarım ve hayvancılıkla geçinen Terter halkı, saldırılar karşısında güvenlik amaçlı başka kentlere yerleştirildi. Bazıları ise evlerinin zemin katında oluşturdukları sığınaklarda yaşamaya devam edip Terter'i terk etmiyor.