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Dışişleri Bakanlığı: Sudan ile silahlı gruplar arasındaki anlaşmadan memnun olduk

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sudan Geçiş Hükümeti ile muhalif silahlı gruplar arasında imzalanan anlaşmanın toprak bütünlüğünün korunması açısından önemli bir adım olduğu belirtilirken bu anlaşmadan Türkiye'nin memnuniyet duyduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı: Sudan ile silahlı gruplar arasındaki anlaşmadan memnun olduk

Dışişleri Bakanlığı, Sudan Geçiş Hükümeti ile muhalif silahlı gruplar arasında Cuba’da daha önce parafe edilen anlaşmanın taraflarca dün imzalanmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın Sudan’ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması bakımından önemli bir adım teşkil ettiğine inanıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sudan Geçiş Hükümeti ile muhalif silahlı gruplar arasında Cuba’da evvelce parafe edilen anlaşmanın taraflarca dün imzalanmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, dost ve kardeş Sudan’da huzur ve istikrarın tesisi yönündeki tüm çabaları desteklemeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da dün, Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyinde, Devrimci Cephesi bünyesinde 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması imzalanmıştı.

Berna Akkaya
Editör


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