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Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'a tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in açıklamalarına tepki gösterdi. Bilgiç, açıklamasında "Borrell'in yaptığı açıklama Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır." ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'a tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, yaptığı açıklamada Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in sözlerine tepki gösterdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyaretinden sonra yaptığı açıklama, AB’nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır.

Sırf AB dayanışması adına yapılan ve bizim için yok hükmündeki bu açıklama, AB içinde veto hakkını kötüye kullananan GKRY ve Yunanistan’ın sözcülüğünü ve avukatlığını yapmaktan öteye geçmemektedir. AB’nin bu tutumuyla Kıbrıs meselesinin çözümünde hiçbir olumlu rol oynaması mümkün değildir.

KKTC makamlarının Maraş konusunda aldığı kararlara desteğimiz tamdır. Bu kararlar Maraş’ta mülk sahiplerinin de haklarını korumaya yöneliktir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, bu kararlar yeni mağduriyetler yaratmayacak, eski mağduriyetleri bertaraf edecektir.

Bu vesileyle AB’yi bir kez daha Ada’daki gerçekleri görmeye, ayrıca Kıbrıs Türklerini ve müktesep haklarını yok sayma politikasını sonlandırmaya davet ediyoruz"

Berkem Temizel
Gece Editörü
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