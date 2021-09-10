Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Ligi kararlarına flaş tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. Bakanlık dün düzenlenen Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında kabul edilen kararlarda yer alan Türkiye'ye ilişkin asılsız iddiaların tümüyle reddedildiği ifade edildi.

Açıklamada, bazı Arap Ligi ülkelerinin kendi emel ve gündemlerini gizlemek için Türkiye'yi hedef alan ithamlara devam ettiklerini bunun dost ve kardeş Arap halkları nezdinde herhangi bir karşılığının bulunmadığının gayet iyi bilindiği ifade edildi. "Kimseye faydası olmayan bu tutumlarda ısrar edilmesi, bölgede son dönemde atılan olumlu adımlarla da bağdaşmamaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu kararlara bazı Arap Ligi üyelerinin de karşı çıktığı veya şerh koyduklarının görüldüğü belirtilirken, şunlar kaydedildi:

"Türkiye kararlı ve ilkeli tutumuyla Arap ülkelerinin egemenlik, toprak bütünlüğü ve bağımsızlıklarının korunması amacıyla en fazla çaba gösteren ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye’nin, milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehditlerle uluslararası hukuk çerçevesinde yürüttüğü mücadelenin, Arap Ligi kararlarında eleştiri konusu yapılması kabul edilemez, bir anlam da ifade etmez."

Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi'ni, bu tür beyhude yaklaşımlardan kurtulmaya ve Arap halkının huzur, refah ve esenliğine odaklanmaya davet etti.