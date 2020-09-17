Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa'ya sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'na Doğu Akdeniz konusunda tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda sırf Avrupa Birliği üyelik dayanışması adına ve bazı üye ülkelerin bencil çıkar arayışlarına hizmet amacıyla kabul edilen gerçeklerden uzak 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı, birçok yönüyle kabul edilemezdir."