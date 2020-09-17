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Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa'ya sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "AP, bu taraflı ve haksız tutumuyla ve yetkisi olmadığı deniz hukukundaki geçersiz ve tek yanlı yorumlarıyla saygınlığını yitirmektedir. Ne AP'nin ne AB'nin ne de AB üyesi devletlerin, üçüncü ülkelerin sınırlarını ve yetki alanlarını belirleme yetkisi bulunmaktadır." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa'ya sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'na Doğu Akdeniz konusunda tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda sırf Avrupa Birliği üyelik dayanışması adına ve bazı üye ülkelerin bencil çıkar arayışlarına hizmet amacıyla kabul edilen gerçeklerden uzak 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı, birçok yönüyle kabul edilemezdir."

Berkem Temizel
Gece Editörü


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