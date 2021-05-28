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Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab’a tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, yaptığı açıklamada Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki iddialarının gerçeklikten uzak ve kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab’a tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç,  Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab’ın dün düzenlenen bir basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

"Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne Raab’ın dün düzenlenen bir basın toplantısında, 'Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi' tarafından hazırlanan ve Avusturya’daki tüm Müslüman derneklerin listelendiği bir haritayı tanıtması ve Viyana’daki taşkınlıkların Sayın Cumhurbaşkanımızın  konuşmalarından kaynaklandığını ileri sürmesi gerçeklerden uzak ve kabul edilemez." diyen Bilgiç, bu yabancı düşmanı, ırkçı ve İslam karşıtı politikaların toplumsal uyumu ve katılımı zehirlemekte olduğunu vurguladı.

Bilgiç, "Avusturya’nın göçmenleri ve Müslümanları fişleyerek hedef gösteren bu çalışmalarından vazgeçmesi ve sorumluluk sahibi bir siyaset yapması önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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