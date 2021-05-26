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  3. Dışişleri Bakanlığı'ndan Esed'e tepki: Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler gayrimeşrudur

Dışişleri Bakanlığı'ndan Esed'e tepki: Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler gayrimeşrudur

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Esed'e tepki: Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler gayrimeşrudur

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye rejiminin yaptığı  seçimler ile ilgili açıklamada bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır.

Serbest ve adil olmayan şartlarda tertiplenen sözkonusu seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararının lafzı ve ruhuyla bağdaşmadığı gibi rejimin siyasi sürece ilişkin samimiyetsiz yaklaşımını da ortaya koymaktadır.

Rejimin sonucu malum seçimleri öne sürerek suni meşruiyet sağlama girişimlerine izin verilmemesi ve BM kolaylaştırıcılığında, Suriyelilerin sahipliğinde ve öncülüğünde yürütülen siyasi sürecin kesintisiz devam ettirilmesi önem taşımaktadır.

Türkiye, bu yöndeki gayretlerini Suriye halkıyla dayanışma içinde kararlılıkla sürdürecektir."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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