Dışişleri Bakanlığı'ndan 'kardeş Mali' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Türkiye, dost ve kardeş Mali'deki gelişmeleri, Sayın Bakanımızın kısa süre önce bu ülkeye yaptığı ziyaretle de teyit edildiği üzere, yakından takip etmektedir" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Bah N'Daw tarafından 5 Ekim'de imzalanan kararname ile Geçiş Dönemi Hükümeti'nin kurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Türkiye, dost ve kardeş Mali'deki gelişmeleri, Sayın Bakanımızın kısa süre önce bu ülkeye yaptığı ziyaretle de teyit edildiği üzere, yakından takip etmektedir. Geçiş sürecini yönetmek üzere sivil bir Devlet Başkanı ve Başbakan'ın atanmasından sonra Hükümetin de kurulmasıyla anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi ve ülkenin karşı karşıya bulunduğu son derece zorlu sınamaların aşılması için gerekli adımların hızlıca atılacağını umuyoruz. Bu bakımdan BM'nin, ECOWAS'ın ve Afrika Birliği'nin Mali'deki sürecin olumlu bir mecrada ilerlemesi yönündeki çabaları da memnuniyet vericidir. Türkiye, bu süreçte dost ve kardeş Mali'nin yanında olmaya devam edecektir" denildi.