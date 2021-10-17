Masterchef kim elendi? | Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? 17 Ekim 2021 PazarDiyadin ne demek, TDK'ya göre Diyadin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan gündeme oturdu!Ali Şansalan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ali Şansalan hangi takımlı?Abdullah Avcı'dan Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama: Bunu bekliyordukAtropin nedir? | Atropin zehirlenmesi belirtileri nelerdir? | Nasıl tedavi edilir?Biilaç ne demek, TDK'ya göre Biilaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bursaspor 3 - 1 Boluspor | MAÇ SONUCUTrabzonspor 3 - 1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCUSakın bu gıdayı tüketmeyin! İl Sağlık Müdürlüğü'nden flaş uyarı
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Diyadin ne demek, TDK'ya göre Diyadin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Diyadin kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Diyadin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Diyadin nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Diyadin kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Diyadin ne demek, TDK'ya göre Diyadin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Diyadin ne demek? Diyadin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Diyadin kelimesi. Peki Diyadin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Diyadin nedir, Diyadin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DİYADİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Diyadin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Diyadin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağrı iline bağlı ilçelerden biri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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