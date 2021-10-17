Diyadin ne demek, TDK'ya göre Diyadin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Diyadin ne demek? Diyadin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Diyadin kelimesi. Peki Diyadin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Diyadin nedir, Diyadin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİYADİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Diyadin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Diyadin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağrı iline bağlı ilçelerden biri

