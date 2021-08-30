Diyanet Akademisi açılıyor! İmam olabilmek için yeni şart belli oldu!

"Diyanet Akademisi"ne ilişkin kanun teklifinin tamamlandığını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu. Kanun yasaya girdirdiği takdirde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Din görevlisi olabilmek için "Diyanet Akademisi" mezunu olma şartı gelecek. Akademi, "Dini Yüksek İhtisas", "Dini İhtisas" ve "Eğitim Merkezi" olarak 3 bölümden oluşacak.

DİYANET AKADEMİSİ AÇILIYOR!

1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla başlayacak olan "Diyanet Akademisi", Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarına atanacak din görevlilerine mesleki ve hizmet öncesi eğitim verecek.

Planlanan eğitim modeli iki eğitim programından oluşacak. İlk olarak halihazırda Diyanet bünyesinde çalışan Din personelinin hizmet içi eğitimi gerçekleştirileceği planlanırken, ikinci programda yeni alımlardan sonra personelin ikinci bir elemeye tabi tutulmadan önce "hizmet öncesi eğitimi" alması planlanıyor.